الامارات | الوداد المغربي يحقق فوزاً صعباً في السوبر الإفريقي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب الوداد الرياضي المغربي على ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 2-1 في ذهاب الدور النهائي لمسابقة دوري إفريقيا لكرة القدم بنسختها الأولى.

وسجل ريفالدو كويتزي مدافع ماميلودي هدفا في مرمى فريقه لدى محاولته تشتيت كرة عرضية مانحا التقدم للوداد (42)، قبل أن يدرك المغربي عبد المنعم بوطويل التعادل للفريق الجنوب إفريقي من ركلة جزاء (74)، لكن الكلمة الاخيرة كانت للوداد الذي سجل له أنس سرحات هدف الفوز في الدقيقة 79.

وكان الوداد قد انتزع التأهل إلى الدور النهائي بعدما حسم التأهل على حساب مضيفه الترجي التونسي بركلات الترجيح 5-4 في إياب نصف النهائي على ملعب "حمادي العقربي" في رادس بعد تقدم الترجي 1-0، علماً أن الوداد كان فاز ذهاباً بهدف نظيف على ارضه.

أما جنوب إفريقيا، فقد بلغ هذا الدور بإقصائه بطل إفريقيا الأهلي المصري بعد تعادله معه سلباً في مباراة الإياب الأربعاء في القاهرة، ذلك أن الفريق الجنوب إفريقي حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف نظيف.

وكان الفريقان تواجها قبل أشهر في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، فتعادلا ذهابا في الدار البيضاء بهدف لمثله، وبهدفين لكل منهما ايابا ليبلغ الفريق المغربي النهائي.

ويذكر أن هذه النتيجة لن تكون مطمئنة للفريق المغربي، حيث كان الفريق الضيف الأخطر بالمباراة في العديد من الأوقات وقد يشكل خطورة كبيرة على اللقب وتواجده في المغرب.