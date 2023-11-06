تعادل سلبي بين ريال مدريد ورايو فايكانو في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو بالتعادل السلبي ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

سيطر ريال مدريد على أحداث شوط المباراة الأول وفرض ضغاً هجومياً منذ الدقيقة الأولى على رايو فايكانو بحثاً عن تسجيل هدف مبكر.

في المقابل نجح رايو فايكانو المتكتل دفاعياً في الحفاظ على نظافة شباكه والوقوف أمام طوفان هجمات الميرينجي.

وفشل ريال مدريد رغم المحاولات المتكررة من الأطراف في تهديد مرمى الضيوف بخطورة حقيقية.

تشكيل ريال مدريد في مباراة رايو فايكانو

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

في خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، روديجر، فيران جارسيا.

في خط الوسط: كامافينجا، مودريتش، فالفيردي، بيلينجهام.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، خوسيلو.

البدلاء: لونين، دييجو بينيرو، توني كروس، ناتشو، رودريجو، لوكاس فاسكيز، إبراهيم دياز، أردا جولر، نيكو باز.