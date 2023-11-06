كشف حساب أوسوريو: إخفاقات متكررة وهزيمة تاريخية للأبيض

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب توجيه الشكر للكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وجاء قرار مجلس إدارة الزمالك متوقعاً إلى حد كبير في ظل التذبذب الكبير في نتائج وعروض الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

وشهدت الفترة التي تواجد فيها أوسوريو مع الفريق الأبيض إخفاقات متتالية ما أدى لتوجيه انتقادات لاذعة للمدرب الكولومبي الذي عجز عن الوصول للتوليفة المناسبة.

أرقام سلبية للزمالك مع أوسوريو

وخاض خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك 25 مباراة رسمية في مختلف المسابقات منذ توليه مهمة تدريب الفريق في إبريل الماضي.

وحقق الزمالك تحت قيادة أوسوريو الفوز في 13 مباراة فقط بنسبة تقارب الـ 50% وهي نسبة ضئيلة للغاية بينما تلقى الفريق 6 هزائم وتعادل في 6 مباريات أخرى.

وفشل أوسوريو في تحقيق أي لقب خلال تواجده مع الفريق، الا أن أخفاقه الأبرز كان في البطولة العربية الأخيرة والتي ودعها الزمالك من الدور الأول بإنتصار وحيد أمام إتحاد المنستيري والتعادل امام النصر وخسارة أمام الشباب السعودي.

إنهيار دفاعي وهزيمة لا تنسى

وشهدت فترة ولاية أوسوريو مع الزمالك أزمة دفاعي مستمرة لم ينجح في علاجها بسبب كثرة التغيير في تشكيلة الفريق وطريقة اللعب من مباراة لأخرى.

وتلقت شباك الزمالك 32 هدفاً في 25 مباراة لعبها الفريق تحت قيادة مديره الفني الكولومبي.

وتسببت الأزمة الدفاعية وإصرار أوسوريو على طريقة لعب غير مناسبة لقدرات لاعبي الفريق المتواجدين حالياً في خسارة تاريخية أمام الاهلي الغريم التقليدي في باراة الديربي بالدور الثاني لبطولة الدوري في الموسم الماضي.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 4-1 في مباراة كان من الممكن أن تنتهي بخسارة اكبر في ظل عناد أوسوريو المتواصل.

ولم تتحسن الأمور مع بداية الموسم الماضي حيث ابتعد الفريق مبكراً عن مقدمة جدول ترتيب الدوري.

وتراجع الزمالك للمركز التاسع بجدول الدوري برصيد 8 نقاط فقط بعد مرور 6 جولات من عمر المسابقة، حيث حقق الفريق انتصارين فقط أمام البنك الأهلي وسموحة بينما تلقى هزيمتين في مباراتي انبي ود وتعادل في مباراتي بيراميدز والمقاولون