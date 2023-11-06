منتخب الشباب يضم رباعي الزمالك استعدادا لبطولة شمال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة وائل رياض عن قائمة الفراعنة استعدادا لبطولة شمال إفريقيا المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 11 نوفمبر حتى 22 من الشهر ذاته.

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وشهدت القائمة تواجد 4 لاعبين من الزمالك وهم؛

-حسن أبو المعاطي "ظهير أيسر" مواليد 2005.

- يوسف أحمد حسن "لاعب وسط" مواليد 2005 .

- محمد السيد "لاعب وسط" مواليد 2006 .

- كريم حامد "جناح هجومي" مواليد 2005 .

ومن المقرر أن يطلق معسكر المنتخب الوطني غدا الإثنين استعدادا للمشاركة في البطولة.