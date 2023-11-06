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الزمالك يفوز على الزهور في دوري ناشئات اليد

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الناشئات لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 علي نظيره الزهور بنتيجة 36/38 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء ، ضمن منافسات الجولة الثانية من  الدور الاول لبطولة الدوري .

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبات راحة سلبية غدا الاثنين على أن يستأنف الفريق مرانه الجماعي الثلاثاء المقبل استعدادا للمواجهات المقبلة .

ومن المنتظر أن يلاقي الزمالك نظيره أصحاب الجياد المقرر لها الخميس المقبل في تمام الرابعة عصراً بصالة الاخير .
ويقود الفريق محمد الأحمر مديراً فنياً وداليا القط إدارية الفريق

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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