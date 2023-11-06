الاتحاد السعودي يستهدف التعاقد مع قائد الهلال

تستهدف إدارة نادي الاتحاد السعودي، التعاقد مع قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة الرياضية عن عزم إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، الدخول في مفاوضات مع نظيرتها في الهلال، من أجل ضم سلمان الفرج لاعب الزعيم.

وتسعى إدارة نادي الاتحاد إلى تعزيز صفوفها بضم قائد الهلال، سلمان الفرج، على سبيل الإعارة في فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

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يأتي ذلك في ظل الغيابات المتكررة للاعبي فريق الاتحاد السعودي في خط الوسط، آخرها فقدان البرازيلي فابينيو ومواطنه كورونادو، وهو ما ترتب عليه عدة تعثرات للفريق في البطولات المختلفة التي يشارك فيها.

وذكرت الرياضية، أن إدارة نادي الاتحاد كانت قد طلبت ضم سلمان الفرج، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أن الهلال رفض بسبب حاجته الفنية للاعب.