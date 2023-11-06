ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو بـ الدوري الإسباني

سقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني الممتاز.

واستضاف ريال مدريد نظيره رايو فاليكانو على ملعبه مساء اليوم الأحد، ونجح الأخير في اقتناص نقطة ثمينة بعد فرضه التعادل السلبي بدون أهداف.

ونجح فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في تسجيل هدفًا وحيدًا في المباراة في الدقيقة الـ 66، قبل أن يقوم حكم المباراة بإلغاءه بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

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وشهدت المباراة بين ريال مدريد ورايو فاليكانو سقوط اللاعب بيلينجهام صاحب الـ 20 عامًا، في مطلع الشوط الأول من المباراة، وتعرض إلى إصابة في الكتف، ولكنه تلقى العلاج اللازم وأكمل المباراة.

وتوقف بيلينجهام عن اللعب أكثر من مرة وتوجه نحو الطاقم الطبي ليتلقى اللاعب العلاج اللازم، لكنه بالرغم من ذلك استمر في المباراة حتى نهايتها.

وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة الـ 29 ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.