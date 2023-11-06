إعلامي يعلن تعاقد الاهلي مع عمر كمال عبد الواحد

فجر الإعلامي أمير هشام مفاجأة بخصوص تعاقد النادي الاهلي مع عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر.

وارتبط اسم عمر كمال بالانتقال إلى النادي الاهلي خلال الفترة الماضية، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن نادي مودرن فيوتشر وخوض تجربة جديدة.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر أصبح أهلاوي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة”.

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وأشار إلى أن هناك اتفاق بين ناديي الاهلي وفيوتشر تم على انتقال عمر كمال للقلعة الحمراء في يناير المقبل حسب رغبة اللاعب”.

وشدد على أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي يرغب في ضم عمر كمال”.

واختتم: “جميع الإجراءات تمت واللاعب وافق على التوقيع، وجاء ذلك بعد عودة محمود الخطيب رئيس الاهلي من رحلته إلى دبي، وتم اتخاذ الخطوات الرسمية لحسم الصفقة، واللاعب سوف يوقع لمدة 3 مواسم ونصف”.