مدرب الزمالك يشن هجومًا ناريًا على الإدارة بعد رحيله

شن مدحت عبد الهادي المدرب العام السابق في نادي الزمالك، هجومًا ناريًا على الإدارة الجديدة وحسين السيد المشرف على قطاع الكرة، بعد رحيله.

وقال عبد الهادي في تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس”:” منذ الموسم الماضي كلما حدث شيء يخص اللاعبين أكون أنا المتهم وأنا ليس لي ذنب “.

وأضاف:” تدخلت بإيجابية حين كان هناك أمور غير طبيعية لا يجوز حدوثها في نادي الزمالك، والآن أصبحت أنا السيئ مفتعل المشاكل مع اللاعبين “.

وتابع عبد الهادي:” سعيد بقرار فتوح والزناري وصبحي لأن هناك أشياء يجب أن تُعرف في الفترة المقبلة، وهذه كانت من الأشياء التي لا يجب أن تحدث في نادي الزمالك، مثل مشكلة محمود علاء التي وضحتها ولم أكن طرفا فيها، ولكن ما حدث لا يصح أن يحدث في وجودنا “.

اقرأ أيضًا: زد يعلن الانسحاب من صفقة أحمد فتوح بسبب “كوبري” الاهلي

وأردف:” بعد مباراة البنك الأهلي كنت منهكا وطبيب النادي يتابع معي لدرجة أنه يقيس لي الضغط وأنا لست مريض ضغط من الأساس، حين سافر أوسوريو قبل مباراة سموحة أكملت أنا العمل وقدمنا مباراة جيدة. لم أقصر في شيء حتى النهاية “.

وأكمل:” علاقتي بأفراد الجهاز الفني ليس بها أي مشكلة، الكل فقط يندهش من استمرار البقية مع رحيلي أنا، بحلول مباراة زد لم أكن قادرا على الاستمرار، وأرسلت لـ حسين السيد لأخبره بذلك، ولم يرد عليَّ حتى الآن “.

وأوضح عبد الهادي:” اليوم تواجدت بشكل طبيعي في النادي، وفي السابعة مساء اتصل حسين السيد بعبد الواحد السيد ومحمد عبد المنصف وطلب منهم الحضور، وحين سأله عبد الواحد عني قال: تعالَ الآن أنت وعبد المنصف، وأنا سأتصل بمدحت لاحقا “.

وأشار:” حتى الآن كنت أنتظر أن يتصل بي أحد يشكرني على الفترة الماضية وهذا لم يحدث وأستغربه بشدة. هؤلاء الناس كانوا يسخرون من المسؤولين السابقين لأنهم يتخذون قراراتهم دون توجيه الشكر للراحلين، وها هو نفس الأمر يحدث. أقول لحسين السيد إنه حين اتصل بعبد الواحد كان يجب أن يتصل بي أنا أيضا ويبلغني أو حتى يرد على رسالتي “.

واختتم “لا أريد أن يقول أحد: إقالة مدحت عبد الهادي. لأن هذا سيئ، خصوصا إن كنت أنا الوحيد الذي رحل عن الجهاز وهذا أسوأ. أنا اعتذرت بالفعل عن عدم الاستمرار وأتمنى التوفيق لمعتمد جمال والمجموعة المتواجدة معه”.