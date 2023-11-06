يوفنتوس يهزم فيورنتينا ويضيق الخناق على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، فوزاً صعباً مساء اليوم الأحد، على مضيفه فيورنتينا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2023/24.

وحل يوفنتوس ضيفاً على فيورنتينا في ملعب “أرتيميو فرانتشي”، معقل الفيولا ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الكالتشيو.

سجل فابيو ميريتي هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة العاشرة من عمر وزمن اللقاء، وحاول فيورنتينا العودة في المباراة وتسجيل التعادل، لكن جميع الفرص التي أتيحت له بائت بالفشل.

ليقفز يوفنتوس إلو وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.

بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة رقم 17 في المركز الثامن.