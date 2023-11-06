محمد صلاح يعلق على عقوبة فتوح في الزمالك

كشف محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، عن موقفه من العقوبة التي تم اتخاذها بشأن الثلاثي أحمد فتوح، محمد صبحي ومصطفى الزناري.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عرض الثلاثي للبيع، بعد أزمتهم الأخيرة في مباراتهم ضد زد، وخروجهم من معسكر الفريق سرًا.

وقال محمد صلاح في تصريحاته لبرنامج “بوكس تو بوكس”:” هل لو فاز الزمالك على زد كان سيصدر القرار بعرض الثلاثي للبيع، أم سيتم تأجيله، خصوصا أن هناك لاعبين يحق لهم التوقيع في يناير “.

وأضاف:” لكن ننتظر آلية تطبيق القرار خصوصا فتوح وصبحي، الموضوع كإحتراف، يتم معاقبة اللاعبين بمبالغ مالية ومن ثم يلتزموا لنهاية الموسم، وبعدها يترك لهم الحرية للرحيل، وأنا مؤيد للقرار التأديبي ولكن معارض لفكرة عرضهم للبيع حاليا “.

وتابع صلاح:” تواجد اللاعبين الثلاثة في تدريبات الناشئين غير احترافي، لكن القرار التأديبي مستحق بمعاقبتهم ماليا، والأفضل تواجدهم لنهاية الموسم ومن ثم رحيلهم “.

وأردف:” رحيل أوسوريو جاء متأخرًا، ولكن المجلس وجد أن الأمور صعبة والجماهير لن تتحمل بعد خسارة مباراتين وابتعاد المدرب عن التركيز في الملعب ويرتكب أخطاء ساذجة من الناحية الفنية “.

وأردف:” كان يجب استمرار باقي الجهاز حتى مواجهة بيراميدز، ومن ثم استغلال فترة التوقف في جلب جهاز جديد، لا أتمنى أن يسير المجلس الجديد بأجندة معينة، نادي الزمالك أكبر من ذلك “.

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وواصل:” لا يهمني من سيعمل الأهم هو عودة الزمالك للبطولات هذا الموسم، اللاعبين بالتأكيد في حالة ندم، والزمالك لا يحتاج لهزة جديدة، والفريق أصبح مهدد باستمرار في غياب الثلاثي خصوصا محمد عواد “.

وأوضح:” لم يتم تجهيز عبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي، والفريق يعاني دفاعيا في غياب الزناري أو تواجده، كان يجب المحافظة على خطوط الزمالك في الوقت الراهن، لابد أن يفوز الزمالك بالبطولات هذا الموسم، والمجلس الحالي درس الأخطاء قبل الانتخابات، ويعلم كل كبيرة وصغيرة “.

واختتم:” الكرة الآن اصبحت في ملعب اللاعبين بعد رحيل اوسوريو، وجمهور الزمالك لن يتحمل فقدان الالقاب، ويجب حل ازمة القيد من أجل جلب لاعبين جدد، كما يجب الجلوس مع اللاعبين ومعالجتهم نفسيا واعادة الروح لهم في المباريات القادمة”.