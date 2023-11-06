تقديرا لمجلس الزمالك.. قرار عاجل من زد بشأن التعاقد مع أحمد فتوح



محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد عن موقف ناديه من التعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك بعد عرضه للبيع من جانب ناديه.

وقال سيف زاهر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "زد خارج تماما فكرة التعاقد مع أحمد فتوح بعد عرضه للبيع من جانب الزمالك".

وتابع "كنا قد أتممنا الاتفاق مع وكيل اللاعب في الفترة الماضية لضم فتوح نهاية الموسم، قبل أن يتواصل معنا المجلس الجديد للزمالك برئاسة حسين لبيب".

وأضاف "منحنا الزمالك كلمة بعدم تفعيل اتفاقنا مع اللاعب، احتراما لمجلس الإدارة الجديد ولجمهور الزمالك الذي نقدره تمام التقدير".

وواصل "لا نسعى لأي مقابل من الزمالك، نحترم الأندية الجماهيرية ونسير في طريق مختلف".

وأردف سيف زاهر "لن يتغير موقفنا بعد عرض فتوح للبيع، بل على العكس، الموقف غير الانضباطي الذي صدر من اللاعب يبعده عنا أكثر. قصة ضم فتوح مغلقة نهائيا".

مواصلًا تصريحاته "الأهلي ساعدنا بقوة في بناء الفريق، ولذلك فالأولوية له في كل ما يطلبه، لكننا كذلك لا نحب أن يصفنا أحد بـ "كوبري" لانتقال لاعب من فريق لآخر".

واختتم سيف زاهر تصريحاته قائلًا "سعداء بما يقدمه الفريق الأول لزد، وهدفنا مواصلة جمع النقاط كي نبدأ في دمج لاعبي قطاع الناشئين بالفريق في الدور الثاني".