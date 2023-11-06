مدحت عبدالهادي: لا أعلم من وراء رحيلي عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



أشاد مدحت عبد الهادي، المدرب العام السابق لنادي الزمالك، بقرار مجلس إدارة النادي بشأن عرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع.

وقال "عبدالهادي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، اليوم الأحد، إنه علم بقرار إقالته من فريق الكرة، وتعجبت من عدم حديث اي مسئول من الزمالك معي بعد قرار مجلس الادارة، رغم أن علاقته جيدة بجميع أفراد الجهاز الفني جيدة، مؤكدًا أنه لا يعلم من وراء رحيلي.

وأوضح أنه كان متخذًا قرار الرحيل عن فريق كرة القدم بنادي الزمالك بعد مباراة البنك الأهلي، وأبلغ الكابتن حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي قراره ورغبته في الرحيل بعد خسارة مباراة زد الأخيرة.



وأضاف، قائلًا: "أنا اللي بتصدر في المشاكل وفي الاخر يتقال عليا انا وحش وغلط، البعض نسب لي مشاكل كثيرة لكن لم اكن طرفا فيها، وتحملي مسؤولية مشاكل بالزمالك لا دخل لي فيها".