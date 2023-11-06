"زوجته وعشيقته بالمونديال" أزمات في حياة أوسوريو بعد رحيله عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

"8 لاعبين من منتخب المكسيك في حفلة تضم 30 سيدة".. هكذا كان المشهد في صفوف هذا المنتخب قبل 9 أيام من مونديال روسيا 2018، تحت قيادة الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي تلقى قبل قليل خبر إقالته من رئيس نادي الزمالك، حسين لبيب، عقب الهزيمة من زد بثنائية في المباراة السابقة.

بالعودة إلى كأس العالم روسيا 2018، حقق أوسوريو نجاحا كبيرا مع منتخب المكسيك بهزيمة ألمانيا في مباراتها الافتتاحية بنتيجة 1-0، لكن لم يكن هذا الفوز هو الحدث الأبرز في مسيرة المدرب مع المنتخب، إذ تناولت الصحف المكسيكية قبل انطلاق البطولة بتسعة أيام خبر حضور 8 لاعبين من هذا المنتخب حفل يضم 30 سيدة، وفقا لمجلة TVNotas المكسيكية.

انتشرت صور اللاعبين في الحفل، ليلاحق أوسوريو بانتقادات لاذعة، لكن المدرب لم يعاقبهم وبرر "أعلم ماذا يفعلون وكيف يقضون أوقاتهم"، وانتهت هذه الأزمة بالفوز على ألمانيا ليتغاضى الجمهور المكسيكي عنها، لكن لم يمر سوى قليل وبدأت الأزمة الأخرى للمدرب، إذ نشرت مجلة مكسيكية "TVNotas" نسخ من محادثة حُذرت فيها زوجته، جوليث سيبايوس من الخيانة على تطبيق "واتس آب"، ووجود عشيقته ماريانا زاكارياس في روسيا رفقته.

حاولنا التواصل مع ماريانا زكرياس، لكنها رفضت الرد بعد الموافقة في البداية على الحديث.

أشارت نفس المجلة إلى أن أوسوريو اصطحب زوجته وأبنائه وعشيقته إلى كأس العالم، ووجود علاقة بين الثنائي منذ 22 عاما ولديهم طفلين، سيرجيو 13 عاما وخوان سيباستيان 10 أعوام، في وقت كأس العالم 2018، لكن المثير هو أن زوجته كانت تعلم علاقته بالصحفية ماريانا منذ 2016.