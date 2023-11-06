كان هناك اتجاه للإقالة.. وكيل أوسوريو يكشف قيمة المستحقات المتأخرة على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

كشف محمد حبشي، وكيل الكولومبي كارلوس أوسوريو، كواليس إقالة مدرب الزمالك من تدريب فريق كرة القدم، وإنهاء تعاقده.

وقال "حبشي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، اليوم الأحد، أنه بعد الخسارة أمام زد في المباراة الماضية، كان هناك اتجاه من مجلس إدارة الزمالك لإقالة أوسوريو

وأضاف أن أوسوريو كان بيحضر التدريبات ويخطط للمباراة القادمة أمام زد في قبل نهائي كأس مصر، لكن تم إبلاغنا بالإقالة في اجتماع اليوم، لافتًا إلى أنه سيتم عقد جلسة الفترة القادمة مع مجلس الزمالك للاتفاق على الأمور المالية ودفع الشرط الجزائي.

وأوضح أن أوسوريو له مستحقات متأخرة 3 أشهر، وشرط جزائي قيمته شهرين، مقابل إنهاء التعاقد رسمي.

وعقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعًا هامًا، لمناقشة مستقبل الجهاز الفني للفريق، بعد النتائج السيئة خلال الفترة الأخيرة، وآخرها الخسارة أمام إنبي وزد في الدوري الممتاز.

وكلف نادي الزمالك معتمد جمال لتولي منصب المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني بشكل مؤقت في الزمالك الفترة الحالية، تمهيدًا للتعاقد مع مدير فني جديد.

وقاد أوسوريو نادي الزمالك 22 مباراة في المسابقات المحلية والأفريقية، حقق خلالها الفوز في 12 مرة، مقابل التعادل في 5 مباريات، والخسارة 5 مباريات.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس مصر 2022-2023.