عمر كمال عبد الواحد يوقع للأهلي 3 سنوات ونصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

فجر الإعلامي الرياضي أيمن هشام، مفاجأة من العيار الثقيل، وحصول الأهلي على توقيع الظهير الأيمن عمر كمال عبدالواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر.

وقال "هشام"، في برنامج "بلس 90"، المذاع على قناة "النهار رياضة"، اليوم الأحد، إنه تم الاتفاق بين مجلسي إدارة الأهلي وفيوتشر على بيع عمر كمال عبدالواحد للقلعة الحمراء، وانتقاله رسميًا للأهلي شهر يناير القادم.

وأضاف أن المدير الفني السويسري مارسيل كولر، عقده عدة جلسات مع لجنة التخطيط، وإدارة التعاقدات وطالبهم بسرعة ضم عمر كمال ورغبته في حسم الصفقة سريعًا، لافتًا إلى أنه كابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي كان متواجدًا في دبي في هذا التوقيت وبعد عودته حسم الأمور.

وأكد أن عمر كمال عبد الواحد عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وانتقل للأهلي عن طريق البيع ليوقع عقد مدته 3 سنوات ونصف وينتهي عقده في صيف 2027.

وأشار إلى أن عمر كمال طلب من إدارة فيوتشر الرحيل في الانتقالات الشتوية عن طريق البيع حتى يستفيد النادي ماديًا، خاصة وأن عقده ينتهي في صيف 2024 ويمكنه الرحيل مجانًا.