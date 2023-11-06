بعثة يد الأهلي تتوجه إلى السعودية للمشاركة في سوبر جلوب (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مطار القاهرة، في طريقها لمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" .

يترأس البعثة محمد الغزواي عضو مجلس الإدارة ويرافقه خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

أعلن ديفيد ديفيز المدير الفني القائمة التي سافرت منذ قليل الي السعودية إذ ضمت، إبراهيم المصري وعبدالرحمن طه وأحمد عادل وعبدالرحمن حميد وأحمد خيري ومحمد إبراهيم وعبدالرحمن فيصل وأحمد سيسا وعبدالعزيز إيهاب وعمر كاستيلو وسيف فوكس ومحسن رمضان وأحمد راضي وياسر سيف وإسلام راضي ونبيل شريف وعمر سامي ومحمد لاشين ومحمد مجدي ومحمود جدو.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن لاعبي الفريق الموجودين مع المنتخب الوطني في ألمانيا سينضمون للبعثة خلال الساعات المقبلة من ميونيخ.