مدرب البنك الأهلي: استطعنا الفوز على المصري بفضل الروح القتالية والالتزام التكتيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

أعرب طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن سعادته البالغة عقب الفوز علي المصري البورسعيدي برباعية نظيفة، وتسجيل أسامة فيصل هاتريك في المباراة.

وقال "مصطفى"، في تصريحات عقب المباراة، إنه سعيد جدا بهذا الفوز الكبير على فريق المصرى المحترم الذى يمتلك لاعبين وجهاز فني متميز، موجهًا الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة بابا فاسيليو الذي اجتهد خلال الفترة الماضية.

وأكد أن اللاعبين قدموا أداءًا متميزًا طوال دقائق المباراة بفضل الالتزام التكتيكي للاعبين والروح القتالية العالية داخل الملعب، مضيفًا أنه خلال فترة التوقف الدولي سيعمل على تطوير أداء اللاعبين وتحفيظهم بعض المهام المطلوبة منهم داخل الملعب، ورفع معدلات اللياقة البدنية.

ووجه مدرب البنك الأهلي الشكر لجميع اللاعبين على الجهد المبذول طوال أحداث اللقاء وإصرارهم على الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية وحصد الـ3 نقاط، والاستعداد لوضع النادي في المكانة التي تليق بالفريق الفترة القادمة، مبديًا سعادته بالتعامل مع إدارة نادي البنك الأهلي المحترفة بقيادة اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي.

وحقق فريق البنك الأهلي، فوزًا كبيرًا على فريق المصري البورسعيدي برباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري "دوري نيل".