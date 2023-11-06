بعد قرار عرضهم للبيع.. صدمة جديدة لثلاثي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

فجر الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، مفاجأة من العيار الثقيل، حول أزمة ثلاثي الزمالك، أحمد فتوح، ومحمدصبحي، ومصطفى الزنارى.

وقال "ميدو"، في برنامج "الريمونتادا"، المذاع على فضائية "المحور"، اليوم الثلاثاء، إنه سيكون هناك تواصل بين إدارة الزمالك وحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف العام على المنتخب الأول.

وأضاف أن مجلس الزمالك اتخذ قرارات حاسمة وعرض الثلاثي للبيع، حيث من المتوقع أن يتم طلب عدم انضمام ثلاثي الزمالك المعروض للبيع إلى قائمة منتخب مصر والمعسكر القادم.

وأوضح أن اتحاد الكرة يحترم نادي الزمالك ويُرسخ قيم ومبادئ معينة وهذا الأهم لذلك الاتجاه سيسير في عدم استدعاء الثلاثي إلى قائمة منتخب مصر.

ويقام معسكر منتخب مصر القادم في في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، استعدادًا لمواجهة منتخبي جيبوتي وسيراليون،

منتخب مصر يواجه جيبوتي يوم 16 نوفمبر في الجولة الاولى من تصفيات كأس العالم، على ملعب استاد القاهرة، على ان يخوض الجولة الثانية أمام سيراليون يوم 19 نوفمبر في ليبيريا.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب تحويل الثلاثي أحمد فتوح ومصطفي الزناري ومحمد صبحي، إلى التحقيق، على خلفية واقعة خروجهم من معسكر الفريق، قبل مباراة زد في الدوري الممتاز.