الامارات | الشارقة يدافع عن «الصدارة الآسيوية» في مواجهة ناساف الأوزبكي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل الشارقة في العودة من أوزبكستان محتفظاً بصدارة المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، والاقتراب خطوة كبيرة نحو التأهل للدور الثاني، وذلك حين يحل اليوم ضيفاً الساعة السادسة مساءً على ناساف الأوزبكي ضمن لقاءات الجولة الرابعة. ويدير المباراة طاقم تحكيم سعودي بقيادة محمد خالد الهايش، ويعاونه خلف الشمري، وياسر السلطان، والحكم الرابع شكري حسين.

وكان الشارقة فاز ذهاباً بهدف دون رد، ورفع رصيده إلى سبع نقاط، متقدما بنقطة على ناساف الثاني، بينما يملك السد القطري أربع نقاط، والفيصلي الأردني في المركز الأخير دون نقاط.

ويراهن الشارقة في لقاء اليوم على قوة دفاعه التي مكنته من عدم استقبال أي هدف خلال مرحلة الذهاب من دور المجموعات، مشاركاً الاتحاد السعودي في هذه الأفضلية عن بقية فرق البطولة. ويعود الفضل في ذلك إلى حارس المرمى عادل الحوسني، الذي تألق أمام ناساف بتصديه لضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح فريقه النقاط الثلاث وصدارة المجموعة.

وتشهد تشكيلة الشارقة عودة الثنائي بيانيتش ومانولاس، بعد أن غابا عن مباراة الجزيرة الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين، بداعي الإرهاق، كما ظهر على الشارقة اكتمال قائمته بعدما اصطحب المدرب الروماني كوزمين قائمة اللاعبين المُسجلين آسيويا لرحلة أوزبكستان، بما يؤكد على جاهزية الشارقة لمواجهة بطل أوزبكستان.