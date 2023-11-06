الامارات | «زحمة» في صدارة الدوري.. و6 نقاط بين الأول والسابع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، مع استمرار الصراع بين ثلاثي المقدمة الوصل وشباب الأهلي والعين، وبات واضحاً أن هناك «زحمة» في الصدارة، بسبب فارق النقاط البسيط بين فرق عدة، لدرجة أن الفارق بين الأول (الوصل 17 نقطة) والسابع (البطائح 11 نقطة) هو ست نقاط فقط، ما يعطي

مؤشراً بأن الصراع لايزال مفتوحاً وعلى كل الاحتمالات، وبرزت في الجولة الماضية ثمانية مشاهد لافتة، نلقي عليها الضوء في التقرير التالي:

تأثير خيمينيز

لفت نجم فريق الوصل خيمينيز الأنظار بشدة في الجولات الماضية، خصوصاً في الجولة السابعة، إذ أحدث تأثيراً فورياً في وسط الملعب، وكان دوره مؤثراً في الفوز على العين. وخلال سبع مباريات سجل خيمينيز هدفين وصنع خمسة كانت سبباً رئيساً في تصدر فريقه للمسابقة.

شرودر لا يستفيد من كاكو

في الوقت الذي تعاقد فيه العين مع كاكو للقيام بدور صانع الألعاب، إلا أن المدرب الهولندي شرودر لم يوظفه في مركزه الأساسي، إذ يقوم بدور الجناح في ظل غياب عمير أتزيلي عن القائمة، ولدى كاكو قدرات فنية عالية، فخلال 58 مباراة مع فريقه السابق التعاون السعودي سجل 21 هدفاً وصنع 23.

الاستحواذ لا يكفي الجزيرة

يقدم الجزيرة كرة قدم على الطريقة الهولندية التي تركز على الاستحواذ على الكرة، ويتصدر قائمة الأكثر في الاستحواذ والتمرير، لكن ذلك ليس كافياً لحصد النقاط الكاملة، فقد تكبد خسارتين وتعادل في مباراتين وفاز في ثلاث مباريات فقط.

التوقف الدولي

دخلت المسابقة فترة توقف تستمر 19 يوماً لإتاحة الفرصة للمنتخب لخوض أول جولتين من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، وستكون هذه الفترة كافية بالنسبة لكثير من الأندية من أجل ترتيب الأوراق، خصوصاً وأنه التوقف الأخير خلال العام الجاري.

الظنحاني الأكثر في التصديات

أحدث انتقال مدافع بني ياس الدولي خالد العطاس، إلى صفوف العين، هزّة في خط دفاع «السماوي»، ما جعل الطريق إلى المرمى أقل صعوبة، لكن رغم ذلك، فإن الحارس فهد الظنحاني ظل سداً منيعاً في كثير من المباريات، ورغم أن شباكه اهتزت بـ14 هدفاً، لكنه في المقابل تصدى لـ39 تسديدة مباشرة جعلت منه أكثر الحراس تصدياً بفارق 10 عن حارس حتا، سالم خيري.

النصر لغز محير

بات «العميد» لغزاً محيراً في الموسم الجاري، فبعد فوزه على العين وتعادله مع شباب الأهلي، عاد إلى نتائجه المخيبة، إذ تلقى خسارة قاسية على ملعبه وأمام جماهيره في مواجهة البطائح صفر-2، علماً بأن النصر لم يفز من قبل على البطائح في مواجهتين «تعادل وخسر».

الوصل يتألق مع ميلوش

وجد فريق الوصل ضالته في المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، الذي أحدث نقلة نوعية في الفريق ونجح في تغيير عقلية اللاعبين الذين باتت شهيتهم مفتوحة لتحقيق الانتصارات، وتحت قيادته اعتلى الفريق قمة الترتيب مع دخول المنافسة فترة التوقف، وذلك بانتصاره المهم على ملعبه 3-1 أمام العين، الذي دخل المواجهة متصدراً، كما نجح المدرب في فك عقدة ملعبه، إذ قاد «الأصفر» لفوزه الأول على العين منذ أبريل 2017.

الحارس الاحتياطي

أثبت الحارس الاحتياطي للوحدة راشد علي، كفاءته في ظهور الأول في الموسم الجاري، إذ شارك في لقاء عجمان في ظل غياب محمد الشامسي للإصابة، وكان على مدار اللقاء سداً منيعاً في مواجهة سيل الهجمات من جانب أصحاب الأرض، وكانت ذروة التألق في تصديه لركلة جزاء سددها البحريني علي مدن في الدقيقة 79، حافظ بها على تقدم فريقه بهدف نظيف وهي النتيجة التي انتهت عليها المواجهة.

للإطلاع على قائمة الهدافين وصانعي الأهداف وترتيب الفرق بعد الجولة السابعة، يرجى الضغط على هذا الرابط.