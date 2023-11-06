الامارات | عروض بطولة «هايك آند فلاي» الدولية تصل «جبل جيس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل منافسات بطولة «هايك آند فلاي» الدولية الثانية للقفز بالمظلات، وتصل اليوم إلى جبل جيس في رأس الخيمة، في ختام الجولة الثالثة، حيث ستشهد عروضاً في سماء رأس الخيمة، وسط استعدادات قوية من الطيارين، الذين شاركوا أمس في الجولة الثانية وكانت عبارة عن عروض استعراضية وتدريبات. وذلك بحضور مدير اللجنة المنظمة نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية يوسف الحمادي، والأمين العام للاتحاد محمد يوسف، وعدد من المسؤولين، وذلك للتأكد من الإجراءات التي تم إعدادها لإقامة العروض.

وأكد الحمادي في تصريح صحافي أن هيئة رأس الخيمة للتنمية السياحية قامت بجهود كبيرة لإنجاح الجولتين، كما قامت الهيئات الأخرى بجهود كبيرة لتقديم الدعم اللوجستي لإخراج الحدث في أفضل صورة تنظيمية. وأضاف الحمادي: «المناطق السياحية بالدولة تشهد زخماً كبيراً وتجاوباً جماهيرياً، ليس من المواطنين والمقيمين فقط، بل ومن الزائرين الذين تستهويهم روح المغامرة، في ظل المشاركة الواسعة لطيارين من مختلف دول العالم لهم تجارب ناجحة ومميزة في البطولات الدولية التي سبق أن شاركوا فيها».