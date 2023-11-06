الامارات | خورفكان يواجه كلباء في انطلاق إياب دوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الساعة السابعة والنصف مساء اليوم منافسات الجولة السادسة لدوري الإمارات لكرة قدم الصالات (مرحلة الإياب)، وذلك بإقامة مباراتين، يلعب فيها خورفكان مع كلباء في قمة كروية منتظرة، بينما يلتقي مليحة الحمرية في مباراة مهمة أخرى. ويتصدر ترتيب البطولة خورفكان برصيد 11 نقطة.

ويبحث خورفكان عن فوز مهم لتعزيز الصدارة، بينما يطمح كلباء إلى تعزيز انتصاره الأخير على البطائح بانتصار مهم اليوم، يمكنه من الحصول على مركز أفضل من المركز الثالث حالياً، وكان الفريقان التقيا في مرحلة الذهاب وفاز خورفكان بثلاثية نظيفة.

وفي المباراة الثانية يبحث مليحة عن انتصاره الأول في البطولة ورد الاعتبار لنتيجة الذهاب، التي انتهت لمصلحة الحمرية بهدف نظيف، خصوصاً أن المباراة تلعب على ملعبه.