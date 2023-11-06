الامارات | المنتخب يبدأ حلم «مونديال 2026» بالتجمع في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم حلم التأهل إلى كأس العالم 2026 بالتجمع اليوم في دبي، استعداداً لمواجهة كل من نيبال والبحرين في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

ويتجدد حلم «الأبيض» مرة أخرى بالتأهل للمونديال، حيث يخوض غمار التصفيات على ملعبه بمواجهة نيبال على استاد آل مكتوم 16 الجاري، ثم يلتقي البحرين على ملعبه في 21 الجاري، بينما يتواصل المشوار بمقابلة اليمن يوم 21 مارس المقبل في دبي، ويخرج في 26 من الشهر نفسه لملاقاة اليمن، وتقام المباراة الخامسة أمام نيبال يوم السادس من يونيو، ويختتم التصفيات بلقاء البحرين في دبي يوم 11 يونيو.

وكان المدرب البرتغالي باولو بينتو، أعلن الجمعة الماضي، عن قائمة المنتخب الجديدة التي ضمت 28 لاعباً هم: خالد عيسى وعلي خصيف ومحمد الشامسي وحسن حمزة وخالد الهاشمي وخليفة الحمادي ومحمد العطاس وعمر حسين هيكل وأحمد جميل وخالد الظنحاني وزايد سلطان وعبدالرحمن صالح وعبدالله إدريس وعلي سالمين ويحيى نادر ومحمد عباس وحازم محمد وماجد راشد وعبدالله رمضان وطحنون الزعابي ويحيى الغساني وحارب عبدالله وفابيو ليما وعلي صالح وعلي مبخوت وسلطان عادل وعيسى خلفان وكايو كانيدو.

ويسعى بينتو إلى العمل على تدارك عدد من السلبيات التي برزت في الأداء خلال المعسكرات الماضية التي أقيمت في النمسا وكرواتيا ودبي، منها الارتباك الدفاعي الذي يحدث خلال المباريات الناجم عن الكرات العرضية وتمركز بعض اللاعبين، وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة، وكيفية التعامل مع الفرق التي تلجأ إلى التكتل الدفاعي، وحُسن استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف، حيث يفتقد الفريق اللمسة الأخيرة في كثير من الأحيان، كما حدث في مباراتي الكويت ولبنان الوديتين.

في المقابل، يلاحظ أن «الأبيض» يتطوّر بشكل واضح، وظهر هذا الأمر من خلال المواجهات الودية الماضية أمام كوستاريكا والكويت ولبنان، وإن كان الأداء أقل نوعاً ما في آخر مباراتين، إذ يؤدي الفريق بشكل جيد، مع حُسن تطبيق طريقة اللعب، والضغط على المنافس واللعب الجماعي، وتلك نقاط إيجابية يعول عليها الجهاز الفني كثيراً مع سعيه إلى تدارك بعض السلبيات لاكتمال الفاعلية، خصوصاً الهجومية للفريق.

يذكر أنه مع انطلاقة التصفيات الآسيوية، تم تقسيم الفرق المشاركة إلى تسع مجموعات، ويوجد المنتخب في المجموعة الثامنة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور التالي، وتلقائياً إلى كأس آسيا 2027، حيث يمتلك «الأبيض» حظوظاً كبيرة في التأهل، نظراً إلى خبرات لاعبيه والجهاز الفني.

• «الأبيض» يدشن تصفيات المونديال، من خلال لقاء نيبال 16 الجاري.