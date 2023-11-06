الامارات | توب 5

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت قائمة «توب 5» للجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين تفوق ثلاثة أندية في صدارة التقييم الأسبوعي، وفقاً لاختيارات مجموعة من فريق «الإمارات اليوم» المختصين في الشأن الرياضي، مع الأخذ بآراء ومشاركات الجمهور، إذ حصل جمهور الوصل وليما وسيكو بابا والمدرب رادوي والحارس راشد علي على لقب الأفضل في الجولة المنصرمة.

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