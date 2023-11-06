الامارات | موسيماني غاب عن مباراة الوحدة وعجمان بـ «أمر الأطباء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصى الفريق الطبي المعالج لمدرب الوحدة، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعدم وجوده على المقاعد الفنية لمباراة عجمان أول من أمس، والتي انتهت لمصلحة «العنابي» بهدف دون رد. وكان موسيماني تعرّض لأزمة صحية قبل ثلاثة أيام من مباراة الوحدة وعجمان، ودخل أحد المستشفيات لإجراء الفحوص الطبية، التي بينت معاناته من ضيق شديد في التنفس، استلزم وجوده في المستشفى لمدة يومين.

وغادر المدرب المستشفى مساء الخميس الماضي، لكن الفريق الطبي ألزمه بالبقاء في منزله لبعض الوقت حتى يتماثل تماماً للشفاء، بعيداً عن الضغوط والتوتر، لحين استقرار حالته الصحية تماماً، ما جعله يغيب عن مباراة عجمان.

وقال مساعد موسيماني، ومواطنه عمر ميهير، إن «حالة المدرب مستقرة وكل ما يحتاجه هو الراحة، والبُعد عن الضغوط»، مؤكداً أنه سيعود مجدداً لقيادة التدريبات بعد الراحة السلبية التي سيحصل عليها اللاعبون، نظراً إلى توقف الدوري. ونجح ميهير في قيادة «العنابي» لحصد الفوز والتقدم للمركز الخامس برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات وثلاث هزائم.

وقال ميهير لـ«الإمارات اليوم»: «نجحنا في تحقيق الهدف الأهم وهو الفوز، فريقنا كان الأفضل في الشوط الأول واستطعنا أن نتقدم بالهدف، وكان من الممكن في الشوط الثاني أن نزيد حصيلة الأهداف، لو أحسّنا استغلال الفرص التي سنحت لنا».

وأضاف: «الفوز سيساعدنا على التقدم خطوة جيدة في جدول الدوري، ومن ثم التطلع للمنافسة، هناك ستة فرق من بين المشاركين في الدوري تملك مقومات المنافسة على اللقب، وهذا أمر جيد يسهم في الارتقاء بالمسابقة، وسيجعل المنافسة صعبة للغاية، ولن يحسم الصراع إلا في الجولات الأخيرة».

وعن «تذبذب» مستوى الوحدة منذ بداية الموسم، قال: «الوحدة يؤدي كل مبارياته بالمستوى نفسه، وهناك تطور ملحوظ من مباراة إلى أخرى، وعدم استقرار النتائج ليس مشكلة يعانيها الوحدة فقط، بل كل الفرق التي تسبقنا في جدول الترتيب خسرت وتعادلت وهذه وضعية طبيعية في ظل قوة المنافسة، لكننا نعد جماهيرنا بأننا سنظل منافسين على اللقب حتى الرمق الأخير».