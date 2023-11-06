الامارات | ريال مدريد يسقط في فخ التعادل ويضيع صدارة الدوري الإسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض فريق رايو فايكانو التعادل السلبي على مضيفه ريال مدريد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليهدي بذلك الصدارة لجيرونا الذي بات يتقدم بفارق نقطتين على النادي الملكي في إحدى مفاجآت البطولة.

وبعد عودته من ملعب غريمه برشلونة حامل اللقب بالفوز 2-1 في المرحلة الماضية، كان ريال مرشحاً لتحقيق فوزه الثاني عشر توالياً على فايكانو في مدريد، لكنه عجز عن الوصول الى شباك ضيفه ليكتفي في النهاية بالتعادل الثاني له هذا الموسم.

وبهذا التعادل، بقي جيرونا وحيداً في الصدارة بعد فوزه على أوساسونا 4-2 وذلك قبل أن يحل السبت المقبل ضيفاً على فايكانو بالذات. وباستثناء محاولة واضحة للأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي اصطدم بتألق حارس الضيوف المقدوني الشمالي ستولي ديميترييفسكي (6)، لم يقدم الفريقان شيئاً يذكر في بداية اللقاء مع أفضلية ميدانية للنادي الملكي الذي انتظر حتى الدقيقة 39 ليهدد مرمى ضيفه مرة أخرى عبر خوسيلو بعد تمريرة من البرازيلي فينيسيوس جونيور، لكن الحارس كان له بالمرصاد.

وبقي الوضع على حاله مع أفضلية كبيرة لريال من دون النجاح في الوصول الى الشباك، ليعود فايكانو بنقطته الأولى من معقل النادي الملكي منذ عام 2000 حين تعادلا سلباً أيضاً.