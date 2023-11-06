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رفيق كابو: سعيد بالتدريب تحت قيادة تامر مصطفى

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ياسر رشاد - القاهرة - أعرب التونسي رفيق كابو لاعب نادي إنبـي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حقه الفريق على مضيفه مودرن فيوتشر بهدف ، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز 2023 – 2024 "دوري نايل" .

وقال كابو في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN" :

" حققنا فوزاً هاماً على مودرن فيوتشر الذي يسير بشكل جيد ويحتل وصافة الدوري، لكن الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى درس المنافس جيداً وحققنا فوزاً مستحقاً ونجحنا في القفز للمركز الخامس، كما أن الانتصار الثاني على التوالي سيعطي دفعة قوية لاعبي إنبـي"

وأضاف: " تامر مصطفى مدرب مميز، وسعيد بالتدريب تحت قيادته، وأتوقع تحسن نتائج إنبي في الفترة القادمة، وسنسعى لتحقيق أفضل مركز ممكن هذا الموسم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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