شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الطلائع: الفوز على الإسماعيلى مهم.. وعلم فلسطين على شارة القيادة «أقل دعم» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال خالد سطوحي قائد فريق طلائع الجيش، إن الفوز على الإسماعيلي، مهم للغاية ارتقى بالفريق إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، خاصة قبل فترة التوقف الدولي.

وأضاف سطوحي، في تصريحات تليفزيونية، أن فريقه اختار السيناريو الأصعب بالتسجيل في وقت قاتل بمرمى الإسماعيلي.

وأشار إلى أن الدوري الممتاز هذا الموسم، يشهد اختلافا إيجابيا على مستوى التصوير والنقل التلفزيوني، وهو ما منح اللاعبين دفعة قوية لتقديم أفضل ما لديهم، وزاد من المنافسة بين الأندية.

وعن ارتدائه شارة القيادة تحمل علم فلسطين، قال سطوحي، إنه حصل على الفكرة من أحد مقدمي برامج عبر اليوتيوب، حيث قام بتنفيذها لتكون رسالة بعد التنسيق مع الإدارة والجهاز الفني والذين رحبوا بالفكرة.