شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال: لم أتردد فى قبول مهمة تدريب الزمالك ..والعدل أساس العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه معتمد جمال المدرب العام الجديد للزمالك والقائم بأعمال المدير الفنى بالشكر للكولومبى أوسوريو المدير الفنى السابق للفريق ومدحت عبد الهادى المدرب العام السابق، اللذان رحلا مساء أمس بعد اجتماع مجلس إدارة النادى الأبيض .

كان مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب قرر فى ساعة متأخرة من مساء أمس توجيه الشكر للثنائى أوسوريو المدير الفنى للفريق ومعاونه ومدحت عبد الهادى المدرب العام ، مع التعاقد مع معتمد جمال كمدرب عام لحين التعاقد مع مدير فنى على أن يتولى القيادة الفنية للفريق فى مواجهة بيراميدز المقبلة فى نصف نهائى الكأس بشكل مؤقت مع استمرار أحمد مجدى كمدرب ومحمد عبد المنصف مدربا لحراس المرمى وعبد الواحد السيد كمديرا للكرة .

وأضاف معتمد جمال فى برنامج زملكاوى، على قناة الزمالك، أنه لم يتردد لحظة فى قبول المهمة، لأنه أحد أبناء النادى ولابد من التكاتف بين الجهاز الفنى واللاعبين من أجل انتشال الفريق من عثرته مشيرا أن اللاعبين الكبار أمثال شيكابالا عليهم دور كبير خلال الفترة المقبلة .

وكشف مدرب الزمالك الجديد عن الجلسة التى عقدها مع حسين لبيب رئيس النادى مؤكدا انها جاءت متوافقة ووضعنا فيها الخطوط العريضة مؤكدا أن الإدارة أكدت على توجيه كامل الدعم له ولكل أفراد الجهاز الفنى من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى اللقاء المقبل أمام بيراميدز .

وقال معتمد جمال إنه سيخوض أولى تدريباته مع الفريق غدا على ملعب حلمى زامورا، ويطلع على تقرير شامل عن كل أوضاع الفريق ومعرفة اللاعبين المصابين والبعيدين بسبب أمور فنية مشددا أن العدل والمساواة بين الجميع سيكون مبدأه وأن اللاعب الذي سيجتهد فى التدريبات سيكون له دور مع الفريق بشكل أساسى .

واختتم نجم الزمالك الأسبق حديثه بالقول بمطالبة جماهير الزمالك بالالتفاف حول الفريق ومؤازرة اللاعبين فى المباراة المقبلة والتى تعد منافسة على بطولة خاصة بعيدا عن الدورى، حيث إن الفوز على بيراميدز يمنح الفريق الأبيض الصعود لنهائى كأس مصر .