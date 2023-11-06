شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يستعيد زيزو بعد انتهاء التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الداخلية جهود عبد العزيز السيد "زيزو" لاعب الفريق الشرطي، عقب الانتهاء من الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

وغاب زيزو عن مباريات الداخلية الأخيرة في الدوري بسبب الإصابة، حيث خضع لبرنامج تأهيل مكثف من قبل الجهاز الطبي للفريق الشرطي، وسيكون جاهزا لتدعيم فريقه بعد انتهاء التوقف الدولي.

وحقق فريق الجونة فوزا مهما على الداخلية بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري NILE.

تقدم الجونة فى الدقيقة 21 عن طريقة ضربة جزاء سددها أحمد بالحاج، ثم سجل أوكوروجي جابرييل الهدف الثانى في الدقيقة 24.

بهذه النتيجة يققز الجونة للمركز السابع برصيد 7 نقاط جمعهم من 5 مباريات وله مباراة مؤجلة، فاز في مباراتين وخسر فى واحدة وتعادل في مباراتين وسجل 6 أهداف واستقبل 4.