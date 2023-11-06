شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أوسوريو: مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك 3 أشهر.. والشرط الجزائى شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد حبشي وكيل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للزمالك، أن هناك شهرين شرطا جزائيا في عقد أوسوريو مع الزمالك، موضحا أن التفاصيل المالية لها أبعاد كثيرة.

وقال حبشي خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس 1": "كان هناك اتجاه داخل الزمالك لرحيل أوسوريو بعد المباراة الماضية أمام زد في الدوري المصري".

وأضاف وكيل المدرب الكولومبي: "أوسوريو له مستحقات متأخرة حوالي 3 شهور بمعنى أنه يجب على الزمالك توفير 5 شهور من أجل فسخ التعاقد معه".

وأتم محمد حبشي تصريحاته: "المدرب تواجد في مران اليوم بشكل طبيعي، وكان يقوم بالتحضير للمباراة القادمة، والمدرب كان لديه عروض من المكسيك والسعودية في وقت سابق".