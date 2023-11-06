شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: أوسوريو لم يتوصل لتسوية بشأن مستحقاته مع الزمالك.. وهذا موقف جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد حبشي وكيل أعمال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن كواليس إقالة المدرب السويسري ورد فعل المدرب بعد سماعه بالقرار.

قال حبشي خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "المدرب استقبل القرار بشكل عادي، خاصة وأن كل الاختيارات أمامه مفتوحة لأنه يعرف الأجواء، وبعد المباراة الأخيرة ضد زد كان هناك تواصل معي بأنه قد يحدث شيء منها قرار الإقالة، ونقلت الأمر للمدرب، وتواجد في التدريب اليوم بشكل طبيعي، ولكن لم يبلغنا أي شخص بالقرار اليوم".

أشار: "أوسوريو كان متواجدًا مع الزمالك لتقديم شيء ولكن كان هناك ظروف صعبة واجهها النادي، وكان ينتظر تحسن الظروف والعمل في ظروف بها أريحية، ولكن لا يوجد مدرب يكون سعيدا عندما لا يتحقق الهدف الذي يتواجد من أجله".

تابع: " أوسوريو له مستحقاته المتأخرة وشرط جزائي وهناك جلسة مع مسئولي الزمالك لترتيب الأمور والشرط الجزائي بقيمة راتب شهرين، ومستحقاته المتأخرة 3 شهور ليصل إجمالي مستحقاته المطلوبة 5 شهور، ولم نتوصل إلى اتفاق بشأن تسوية مستحقات أوسوريو لدى الزمالك

وبخصوص التفاوض مع السويسري كريستيان جروس، أوضح: "المدرب في الفترة الحالية لن يكون موجود مع الزمالك لاعتبارات شخصية، ومن الصعب أن يوافق على طلب تدريب الفريق الأبيض في الوقت الحالي، ولم أتحدث عن أي شيء مع مسئولي الزمالك بشأن المدرب الجديد".