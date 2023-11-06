شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواصل استعداداته لمواجهة الأهلى والرمادى يصحح الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق سيراميكا ، بقيادة أيمن الرمادى، تدريباته اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها الأربعاء، فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الثانى من دوري nile.

ويسعى أيمن الرمادى لمواصلة نتائجه الرائعة مع سيراميكا بعد الفوز على بيراميدز في الجولة السادسة من الدورى، بهدفين مقابل هدف، والوصول إلى النقطة 7 من 5 مباريات، حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة.

ويعكف أيمن الرمادى على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة بيراميدز على الرغم من تحقيق الفوز، وأولها إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، وشدد على المهاجمين ضرورة استغلال أي فرصة خاصة أن مباريات الأهلى لا تتيح لك فرص كثيرة للتسجيل.

كما عقد أيمن الرمادى جلسة مع المدافعين للتحذير من خطورة هجوم الأهلى، وخاصة بيرسى تاو وحسين الشحات بجانب إمام عاشور الذى يأتي من الخلف، وتضييق المساحات أمامهم وعدم ترك الفرصة للوصول لمرمى محمد بسام.

وحقق فريق سيراميكا فوزا مهما على بيراميدز بهدفين نظيفين، حيث سجل الجزائرى أحمد القندوسى الهدف الأول لسيراميكا فى الدقيقة 21 بعدما تابع تسديدة قوية من صديق أوجولا التى تصدى لها أحمد الشناوى لتعود لأحمد القندوسى الذى يسددها لتصطدم بأحمد سامى وتغير مسارها وتدخل شباك الشناوى، وأضاف محمد شكرى الهدف الثانى لسيراميكا فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر في ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط، جمعها من 5 مواجهات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مواجهتين، سجل لاعبو سيراميكا 8 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.