شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يخطط لاستمرار موديست في قيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاستمرار إشراك الفرنسي أنتوني موديست أساسيا في قيادة هجوم الفريق الأحمر أمام سيراميكا يوم الأربعاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني لبطولة الدوري.

وشارك موديست أساسيا في قيادة هجوم الأهلي بمباراته الأخيرة ضد المقاولون العرب، حيث يرغب كولر في استمراره بالمشاركة لاستعادة مستواه البدني واكتساب حساسية المباريات الغائبة عنه.

وتحدث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن فوز فريقه على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري، مؤكدا: "حاولنا اللعب للأمام بشكل أسرع خلال المباراة واستغلال الفرص التي تتاح لنا، كما أن المنافس بدأ المغامرة في الشوط الثاني بحكم انه متأخر في النتيجة، وأجرى عدة تغييرات لتحسين الأداء".

قال كولر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المقاولون: "أحرزنا الهدف الثاني في المباراة، وكان من المفترض أن تنتهي المباراة بعد الهدف الثاني، ولكن للأسف ارتكبنا أخطاء وكان هناك حالة عدم تركيز وارتكبنا أخطاء غير مقبولة بعد ذلك، كما انشغل بعض اللاعبين بالحديث مع الحكم، وتراجع تركيز اللاعبين، وكان من الممكن خسارة نتيجة المباراة في دقيقتين وكان سيبقى الطامة الكبرى بالنسبة لي لو حدث ذلك".

وعن معاناة الأهلي من أزمة في المردود البدني: "لا أرى أن الأهلي لديه مشكلة في الأحمال أو الناحية البدني، وهل غياب التركيز عن اللاعبين عندما يشارك في آخر ربع ساعة ليس سببها الأحمال أو الحمل البدني؟".

أردف: "بالنسبة لمباراة المقاولون كنا متقدمين بهدفين نظيفين، والمنافس حاول المجازفة وحصل على ركلة جزاء من خطا ساذج واستهتار، ولكن لم توجد فرص خطيرة على مرمانا أو من خلق فرص، ولم يخلق المنافس أي فرص علينا وكذلك في المباراة الماضية أمام صن داون".

واصل: "أنا غير مقتنع بوجود أزمة في الأحمال والفريق يجري داخل الملعب لآخر ثانية في المباراة، ولم يكن هناك تدوير كبير خلال الفترة الماضية لم تمنحنا قوة المباريات الماضية فرصة لإجراء التدوير كما حدث في الموسم الماضي، واللاعبين الذين لا يشاركون في المباريات متأثرين بسبب رتم المباراة، وكمثال كريم الدبيس كان يجري لآخر دقيقة في اللقاء، على الرغم من أنه لم يشارك منذ فترة طويلة، كما أنني أشركت 9 لاعبين من البدلاء، وهو ما تسبب في تغير رتم المباراة".