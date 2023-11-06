شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى: طموحى عودة إنبى للمشاركة فى أفريقيا والتوقف الدولى سيضرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد تامر مصطفى المدير الفنى لفريق إنبى، أن الفريق البترولى يمتلك لاعبين رجال على قدر المسئولية، مؤكداً أن طموحه هو الوصول إلى مراكز متقدمة فى جدول الدورى وإعادة أمجاد النادى البترولى.

وقال تامر مصطفى، خلال تصريحات تلفزيونية، إن نادى إنبي يمتلك قطاع ناشئين قوى لافتا إلى البيئة داخل النادى البترولى تساعد على التفوق والنجاح مشيراً إلى أنه يتمنى استمرارا النجاحات فى الفترة المقبلة.

وكشف المدير الفنى لفريق إنبى أن اللاعب الذى يمتلك الشخصية يساعدة على تطويره موضحاً أن محمد حمدى وأحمد نادر حواش من النجوم الذين يمتلكون هذه السمات وساعدهما ذلك فى الانضمام لقائمة المنتخب الوطنى.

وأكد تامر مصطفى أنه يتمنى احتراف اللاعبين الشباب فى إنبى فى أوروبا لتقديم صورة جيدة عن النادى البترولى، لافتاً إلى أنه يتمنى استمرار المستوى الجيد فى الدورى والتواجد فى المربع الذهبي بالدورى.

وأوضح تامر مصطفى أن التوقف الدولى سيتسبب فى ضرر للفريق خاصة أنهم يقدموا مستوى جيد فى الفترة الحالية بالفوز فى أخر ثلاثة مباريات متمنياً المشاركة فى المسابقات الأفريقية فى الموسم المقبل.