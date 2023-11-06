شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى المحترفين قبل مباريات اليوم.. لافيينا فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق لافيينا، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، صدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 13 نقطة، متفوقاً على بتروجت بقيادة سيد عيد صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة، بعد مرور 6 جولات من المسابقة.

ترتيب جدول دورى المحترفين قبل مباريات اليوم..

1 لافيينا 13 نقطة

2 بتروجت 12 نقطة

3 القناة 11 نقطة

4 غزل المحلة 11 نقطة

5 وادى دجلة 10 نقاط

6 حرس الحدود 10 نقاط

7 أبو قير للأسمدة 10 نقاط

8 بترول أسيوط 9 نقاط

9 طنطا 8 نقاط

10 راية 8 نقاط

11 بروكسى 8 نقاط

12 الاتصالات 7 نقاط

13 أسوان 7 نقاط

14 السكة الحديد 7 نقاط

15 دكرنس 7 نقاط

16 مكادى 6 نقاط

17 النجوم 5 نقاط

18 جمهورية شبين 4 نقاط

19 النصر للتعدين 4 نقاط

20 مصر المقاصة 3 نقاط

وتنطلق اليوم، الاثنين، مباريات الجولة السابعة من مسابقة دورى المحترفين "القسم الثانى أ" بإقامة 6 مواجهات غاية فى القوة والندية بعدما دخلت المسابقة مرحلة الجد وأصبح لكل نقطة ثمنها سواء فى القمة أول القاع.

فعلى ملعبه باستاد برج العرب يستضيف حرس الحدود نظيره بترول أسيوط فى مواجهة قوية، فأصحاب الأرض يحتلون المركز الـ6 برصيد 10 نقاط بعد تعادلهم الأخير خارج الملعب أمام القناة، أما الضيوف فيخوضون اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزهم الأخير على جمهورية شبين بهدفين نظيفين رفعت رصيدهم إلى 9 نقاط فى المركز الثامن.

كما يستضيف جمهورية شبين صاحب المركز الـ18 برصيد 4 نقاط نظيره لافيينا المتصدر برصيد 13 نقطة فى مباراة الفرصة الأخير لعصام شعبان المدير الفنى لأبناء المنوفية ففى حالة تعرضه للخسارة أو التعادل فربما تكتب نهايته مع شبين فى ظل الضغوط على مجلس الإدارة من جانب الجماهير بضرورة التغيير.

كما يستضيف WE نظيره أسوان باستاد السلام فى مواجهة صعبة لأصحاب الأرض الذين يمتلكون 6 نقاط فقط فى المركز الـ12، بينما يحتل أبناء الجنوب المركز الـ13 برصيد 7 نقاط ويسعى الفريقان للفوز من أجل التقدم خطوة كبيرة فى جدول الترتيب على أمل الدخول ضمن الـ10 الكبار للعب على الصعود لدورى الأضواء.

فى الوقت نفسه يستضيف دكرنس صاحب المركز الـ15 برصيد 7 نقاط نظيره مصر المقاصة صاحب المركز الـ20 برصيد 3 من أجل الهروب من القاع وتعد المباراة سهلة لأصحاب الأرض الباحثين عن التعبير عن أنفسهم والعودة لأجواء المنافسة بعد الخسائر التى تلقاها الفريق بالمسابقة حتى الآن.

كما يستضيف النصر للتعدين نظيره السكة الحديد فى لقاء يعد الفرصة الأخيرة لأمير عزمى على رأس القيادة الفنية للضيوف فى ظل النتائج السلبية التى يحققها الفريق آخرها الخسارة أمام أبو قير للأسمدة بهدف مقابل للاشىء وتجمد رصيده عند 7 نقاط فى المركز الـ17.

كما يستضيف مكادى ملك التعادلات برصيد 6 نقاط نظيره أبو قير للأسمدة المنتشى صاحب المركز الـ7 برصيد 10 فى لقاء يسعى فيه أصحاب الأرض لكسر سلسلة التعادلات وتحقيق الفوز الأول، بينما يحاول أبو قير للأسمدة تحقيق الفوز الثالث على التوالى من أجل الدخول ضمن المنافسين على الصعود للأضواء.