شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يحذر المقصرين فى فاركو ويدرس إجراء تعديلات على التشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو، تحذيرات شديدة للاعبين من الاستسلام للإيقاع البطىء في مباريات الفريق الأول، بعدما تلقى فاركو هزيمتين في آخر جولتين من بطولة الدوري.

وأكد خالد جلال للاعبين أن الفترة المقبلة لا تحتمل التقصير من أي لاعب، موضحا أنه سيحسم مصير التغييرات المرتقبة في تشكيل الفريق بناء على ما يؤديه اللاعبون من تدريبات في فترة التوقف

وحقق فريق بلدية المحلة الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما على استاد غزل المحلة ضمن الجولة السادسة لبطولة الدوري المصرى الممتاز "دورى Nile".

أحرز أهداف فريق بلدية المحلة حسام أشرف من علامة الجزاء في الدقيقة 28 وإسلام مرزوق في الدقيقة 34، بينما سجل أهداف فريق فاركو شكرى نجيب من علامة الجزاء في الدقيقة 58 وأحمد شريف في الدقيقة 76.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بلدية المحلة إلى النقطة الثامنة محتلا المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة الرابعة محتلا المركز الخامس عشر.