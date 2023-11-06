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بعثة يد الأهلى تتجه إلى الدمام استعدادا لكأس العالم للأندية.. صور

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القاهرة - سامية سيد -  

 

توجهت بعثة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى منذ قليل إلى مدينة الدمام استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية سوبر جلوب المحدد له الفترة من 7 وحتى 12 نوفمبر الجارى.

 

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.

 

وتضم البطولة 12 ناديا من 10 دول تم توزيعهم على 4 مجموعات و يصعد للدور قبل النهائي للسوبر جلوب الأول من كل مجموعة ويمثل مصر وقارة أفريقيا بالبطولة النادى الأهلى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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