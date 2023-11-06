شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الأهلى تتجه إلى الدمام استعدادا لكأس العالم للأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجهت بعثة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى منذ قليل إلى مدينة الدمام السعودية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية سوبر جلوب المحدد له الفترة من 7 وحتى 12 نوفمبر الجارى.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.

وتضم البطولة 12 ناديا من 10 دول تم توزيعهم على 4 مجموعات و يصعد للدور قبل النهائي للسوبر جلوب الأول من كل مجموعة ويمثل مصر وقارة أفريقيا بالبطولة النادى الأهلى.