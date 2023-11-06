شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق يكشف حقيقة مفاوضات زد مع أحمد فتوح وموقفه بعد عرضه للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي إبراهيم فايق، كواليس حديثه مع سيف زاهر المدير التنفيذي لنادي زد وحقيقة تفاوض ناديه مع أحمد فتوح لاعب الزمالك للتعاقد معه في الفترة القادمة، عقب انتهاء عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي.

وقال فايق خلال تقديمه برنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "سيف زاهر أكد لي أنهم وصلوا مفتوح لأبعد شيء من التفاوض، بأن يكون اللاعب موجود معنا قبل قدوم المجلس الحالي، ولكن بعد قدوم المجلس الحالي تغير الموقف وهناك ميثاق شرف بين الناديين، أن يتم غلق قصة فتوحولن يتم فتح الملف مرة أخرى والموضوع منتهي".

وأضاف: "زاهر أكد لي أن فتوح لم يحصل على مقدم تعاقد من نادي زد، ولكن حاليا الملعب أصبح فارغا بعد عرض اللاعب للبيع، وأكد لي أنه من المستحيل الحصول على فتوح بعد ما حدث ، لأنه قد يفسر أننا من قمنا بالإيعاز إلى فتوح للقيام بفعلته التي فعلها من أجل الرحيل، والقرار تربوي من الزمالك تجاه اللاعب، وهو ما يجعلنا لا نفكر في ضم اللاعب".

واختتم إبراهيم فايق: المدير التنفيذي لنادي زد أكد لي أنهم ليسوا نادي جماهيري ولكن نادي مؤسسي لأن اللاعب فعل هذا ولم يضع في اعتباره جماهير الزمالك، ولا حقيقة لما يتردد عن أن زد دخل في التفاوض مع فتوح ليكون كوبري لصالح انضمام اللاعب إلى النادي الأهلي".