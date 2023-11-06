شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يهزم رينجرز برباعية ويصعد لنهائى دوري الأبطال لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 6 نوفمبر 1982 نجح النادى الاهلى فى تحقيق الفوز برباعية دون رد على ضيفه إينوجو رينجرز النيجيرى، فى إياب نصف نهائى نسخة 1982 ليصعد لأول مرة فى تاريخه لنهائى دوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلى كل من محمود الخطيب هدفين، وخالد جاد الله، ومختار مختار هدفا، وكان الأهلى قد خسر فى مباراة الذهاب فى نيجيريا بهدف دون رد ليصعد للنهائي ويهزم كوتوكو الغانى ويحصد اللقب الأفريقي الأول فى تاريخ القلعة الحمراء.

فى مثل هذا اليوم 6 نوفمبر 1988، ودع الأهلى المنافسات الأفريقية لأول مرة منذ 1982 من الدور نصف النهائي، وذلك على يد وفاق سطيف الجزائرى بركلات الترجيح، باستاد القاهرة، بعد تبادلهما الفوز بهدفين دون رد لكل فريق فى ملعبه، ثم احتكم الفريقان لركلات الترجيح التى أنصفت بطل الجزائر برباعية مقابل هدفين، سجل للأهلى فى مثل هذا اليوم علاء ميهوب من ضربة جزاء وربيع ياسين.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".