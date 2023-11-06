شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة عبد اللطيف: رحيل أوسوريو قرار صائب.. والزمالك يحتاج للتدعيمات فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أبدى حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق رضاه التام على قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء برحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن الفريق الأبيض بسبب تراجع النتائج والأداء.

وقال حمادة عبد اللطيف، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورتس 1": إن الزمالك يحتاج بعض التدعيمات في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بسبب تراجع مستوى بعض اللاعبين في الفريق.

وأضاف نجم الزمالك السابق: "الزمالك به ثلاثة أو أربعة لاعبين دون المستوى ولا يستحقون حمل قميص الفريق، وأكبر مشاكل أوسوريو أنه أراد تطبيق الطريقة التي يحبها لا الطريقة التي تناسب الفريق وإمكانيات اللاعبين".

كان فريق الزمالك قد تلقي خسارة أمام نظيره فريق زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.