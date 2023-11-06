شكرا لقرائتكم خبر عن الحكام الواعدون تنقصهم الجراءة وتفوق المساعدين والـVAR يثير الجدل بختام الجولة الـ6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن المباريات الثلاث التي أُجريت أمس الأحد في ختام الجولة الـ6 بدوري nile، شهدت أكثر من قرار تحكيمي مؤثر.

الدولي محمد معروف أدار لقاء الإسماعيلي وطلائع الجيش الذى انتهى بفوز الطلائع 3/2، ونجح معروف في السيطرة على اللقاء الذى شهد إحراز 5 أهداف، وكانت يقظة المساعدين لها دور كبير في صحة الأهداف، بعدما أكدت المراجعة من ثنائى الـ"VAR" أحمد الغندور وأحمد حمدى صحتها.

كما أشار المساعدان إلى 6 حالات تسلل في توقيت مناسب طبقا للبروتوكول، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في 5 مناسبات في تقدير جيد، وأحسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة، في ظل تعاون جيد ورائع بين طاقم الحكام.

صافرة حكم الدرجة الأولى سيد شعبان كانت حاضرة في لقاء إنبى وفيوتشر الذى انتهى بفوز الفريق البترولي 1/صفر، وكان هناك أكثر من قرار تحكيمي مثير للجدل، فى الدقيقة 42 قرار رائع من الحكم بإتاحة فرصة فى هدف المباراة الذى أحرزه رفيق كابوني لاعب إنبى وسمح الحكم باستمراراللعب، ويعد هذا القرار الأفضل للحكم في اللقاء.

وتغاضى الحكم عن طرد مستحق لمدافع فيوتشر عمر كمال عبد الواحد للسلوك المشين طبقا للقانون، وكان يجب أن يتدخل الـVAR طبقا للبروتوكول، كما تدخل الـ"VAR" بشكل غير مبرر، واستدعى الحكم في اشتراك حارس إنبى مع مروان محسن لاعب فيوتشر، ثم عاد الحكم وأصر على القرار وأشهر البطاقة الصفراء في وجه مروان الذى اعترض بشكل صارخ، وكان يجب أن يشهر له البطاقة الحمراء "إنذار ثان" طبقا للقانون.

لقاء المصري والبنك الأهلي الذى انتهى 4/صفر لصالح الفريق الضيف أدارها حكم الدرجة الأولى هشام القاضي الذى أحسن تقدير الأخطاء الفنية في لقاء سهل تحكيميا، واحتسب 32 مخالفة على الفريقين، وأشهر البطاقة الصفراء في 6 مناسبات، كما أشار المساعدان إلى 8 حالات تسلل في توقيت مناسب، كما بذل الحكم الرابع جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية.









هدف الطلائع الاخير

















طرد عمر كمال عبد الواحد