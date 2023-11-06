شكرا لقرائتكم خبر عن زد يمدد الراحة السلبية للاعبين لـ5 أيام والعودة للتدريبات الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق زد بقيادة مجدي عبد العاطي مد الراحة السلبية للفريق لمدة خمسة أيام بدلا من ثلاثة، بدأت السبت الماضي وتنتهى الأربعاء المقبل، على أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية الخميس المقبل.

وسيلاقي زد بعد العودة من التوقف فريق الاتحاد السكندري 30 نوفمبر الجاري، بعدها سيصطدم بالأهلي في المباراة التالية، وهي المواجهات التي تمثل تحديا كبيرا للفريق والجهاز الفني.

وحقق فريق زد مفاجأة كبرى فى أول ظهور له بالدوري، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف ليقتنص 3 نقاط ثمينة في الجولة السادسة، ولم يتعرض زد لأي هزيمة حتى الآن، حيث خاض 6 مباريات فاز فى ثلاث وتعادل فى ثلاث أخرى وحصد 12 نقطة يحتل بها المركز الثالث فى الدوري.