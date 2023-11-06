شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: عرض الثلاثي للبيع رسالة "مبادئ".. ونتفاوض مع مدرب كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أنه كان من الضروري من المجلس الجديد إظهار توجهه من البداية، خاصة بعد تجاوز لاعب في أمر معين، والرسالة المقصود بها "إلا المبادئ"، ولن يسمح بالتجاوز من أي لاعب في أي لعبة وفي أي مرحلة سنية، وعبد الواحد السيد اتخذ القرار المناسب وفقا لصلاحياته واستبعده من المباراة

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "هناك علاقة تعاقدية مع اللاعبين لازالت مستمرة، ولذلك تم إحالتهم للتحقيق، والمجلس لم يفكر في مصير اللاعب وإمكانية انتقاله للمنافس، ولكن كان ينظر للناحية الأخلاقية ، والمجلس لا يتخذ قراراته وفقا لرغبات الجماهير، وهناك أمور تكون معروفة للإدارة خلال التحقيق تجعله يتخذ قرارات عنيفة، ولكن في نفس الوقت عادلة وفقا لحجم الجرم، والقرار تربوي بحت".

وعن موقف الزمالك حال وصول عرض رسمي من النادي الأهلي لشراء اللاعب، أكد أن الأمر متروك لمجلس الإدارة، وسيحدد إن كان هناك محاذير انتقال اللاعب إلى النادي المنافس أم لا.

وعن تفاصيل التعامل مع أوسوريو المدير الفني بعد قرار إقالته، أشار إلى أن النادي حريص على عدم الدخول في مشاكل جديدة، لاسيما بعد المشاكل القديمة في الفيفا، وسيكون هناك عمل من أجل التوصل لحلول

وعن سبب مغادرة مدحت عبد الهادي باعتباره المدرب المصري الوحيد، رد بأن القرار جاء وفقا لرؤية مجلس الإدارة ، مضيفا أن المدرب القادم سيكون مدرب كبير وسيتم إعادة تشكيل الجهاز، وسيتم حسم الأمر معه خلال أيام قليلة".

أضاف: "أوجه رسالة إلى جمهور الزمالك المطلوب هو دعمكم والثقة في مجلس الإدارة، وليس كل المعلومات مجبر المجلس على طرحها للجمهور، ولكن عليه اتخاذ القرار المناسب، ولن يتخذوا قرار ضد مصلحة النادي، والزمالك والمبادئ أولا".