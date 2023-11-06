موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى دوري Nile والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يواصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، رحلة استكشاف فريق سيراميكا بمشاهدة مبارياته فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف بحثاً عن تحقيق انتصار للمارد الأحمر فى مباراته المقبلة.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى صفحة مباراة المقاولون العرب التى أقيمت مساء أمس السبت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري (دوري nile) التى فاز بها بهدفين مقابل هدف من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة أمام سيراميكا.

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا بالدوري

يواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

الأهلى بطل النسخة الأخيرة من الدوري

تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضى تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.



بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكاوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.