شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل معلول: الزمالك لم يفاوضنى.. ولدي عرض قوى خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

علق نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس، على وجود اتصالات بينه وبين نادي الزمالك، لخلافة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وأكد «معلول» في تصريحات لبرنامج «ملعب أون تايم»، عبر قناة «أون تايم سبورتس 1» أنه لم يحدث بينه وبين إدارة نادي الزمالك، أي اتصال في هذه الفترة، لتولي تدريب الفريق، خلفًا للكولومبي أوسوريو، مشيرًا إلى أن «الأبيض» لم يتفاوض معه.

وأوضح مدرب منتخب تونس السابق، أنه في الفترة الحالية توجد مفاوضات متقدمة مع أحد الأندية خارج مصر، ومن الممكن أن يتولى تدريبها في الفترة المقبلة، موضحا أنه في بداية الموسم كانت هناك مفاوضات جادة مع أحد الأندية المصرية، موضحًا أنه ليس بينها الأهلي ولا الزمالك، الذي كان يعاني من بعض الأزمات في الفترة الماضية.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات شفهية مع نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس لتولي القيادة الفنية للقلعة البيضاء حال رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن منصبه.

كان فريق الزمالك تلقى خسارة أمام نظيره فريق زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.