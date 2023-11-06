شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثانى جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الاثنين، لقاءات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.
وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: المقاولون العرب مع سموحة والزمالك مع هليوبوليس والطيران مع 6 أكتوبر وسبورتنج مع الزهور، والأهلى مع أصحاب الجياد والواى مع دلفى والاتحاد مع نادى دجلة.
فيما تشهد هذه الجولة تأجيل مباراة الصيد و الشمس ضمن منافسات المجموعة الأولى ،بسبب ارتباط لاعبى الصيد بالانضمام لمنتخب الشاطئية للاستعداد لبطولة العالم بتايلاند.
وشهدت الجولة الماضية أيضا تأجيل لقاء الأهلى مع الصيد فى المجموعة الأولى.
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