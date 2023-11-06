بطولة إيطاليا: روما يفوز في الوقت القاتل

الرياص - اسماء السيد - روما: تجنب روما سقوطاً تاريخياً أمام ليتشي وحول تأخره حتى الوقت بدل الضائع الى فوز 2 1 الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو باحثاً عن تعويض خسارته في المرحلة الماضية أمام إنتر (0 1) الذي أوقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند خمس مباريات على الصعيدين المحلي والقاري.

لكن ليتشي بدا في طريقه لتحقيق المفاجأة في الملعب الأولمبي وتحقيق فوزه الأول في أرض "جالوروسي" منذ تغلبه عليه 3 2 في 20 نيسان/أبريل 1986، وذلك بعد تقدمه بهدف السويدي بونتوس ألمكفيست في الدقيقة 71 من اللقاء الذي بدأه روما بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة عبر البلجيكي روميلو لوكاكو الذي اصطدم بتألق الحارس فلاديميرو فالكوني.

سردار أزمون

إلا أن البديل الإيراني سردار أزمون أعاد الأمل لنادي العاصمة الذي استعاد خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا بعد شهر من الغياب بسبب الإصابة، بإدراكه التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بكرة رأسية، قبل أن يعوض لوكاكو ركلة الجزاء الضائعة بخطفه هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع

وبإهداره فوزه الأول منذ 22 أيلول/سبتمبر حين تغلب على جنوى 1 0 في المرحلة الخامسة، تجمد رصيد ليتشي عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر عوضاً عن التقدم على روما الذي بات ثامناً بنقاطه الـ17.

كالياري

وواصل كالياري صحوته بفوزه على ضيفه جنوى 2 1، ليترك بذلك منطقة الهبوط الى الدرجة الثانية.

وانتظر كالياري حتى المرحلة الماضية كي يحقق فوزه الأول للموسم وجاء على حساب ضيفه فروزينوني 4 3 في مباراة مجنونة قلب فيها الطاولة على ضيفه بعدما تخلف 0 3، ثم أضاف فوزاً ثانياً الأربعاء في مسابقة الكأس المحلية على حساب مضيفه أودينيزي 2 1 بعد التمديد، وذلك بعدما كان متخلفاً حتى الدقيقة 80 قبل أن ينقذه نيكولا فيولا بهدف التعادل.

فيولا

وعاد فيولا ليلعب دوراً محورياً الأحد في فوز فريق المدرب كلاوديو رانييري بعدما دخل من مقاعد البدلاء ليمنحه التقدم في الدقيقة 48 قبل أن يرد الضيوف بهدف الإيسلندي ألبرت غودمونسون (51).

لكن البديل الآخر غابريال زابا قال كلمته وأهدى أصحاب الأرض هدف التقدم والفوز في الدقيقة 69، رافعاً رصيدهم الى 9 نقاط في المركز السادس عشر، بفارق نقطة خلف جنوى الخامس عشر الذي مني بهزيمته السادسة للموسم والأولى أمام منافسه في آخر سبع مواجهات بينهما.

مونتسا

وحقق مونتسا فوزه الثاني هذا الموسم خارج الديار، بعد أول ضد ساسوولو (1 0) في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، وجاء على حساب هيلاس فيرونا 3 1 بفضل ثنائية للورنتسو كولومبو (41 و73) وهدف للوكا كالديرولا (84)، فيما كان هدف المضيف متأخراً من نصيب مايكل فولورونشو (86).

وبالفوز الرابع للموسم، رفع مونتسا رصيده الى 16 نقطة في منتصف الترتيب، فيما تجمد فيرونا عند 8 نقاط بعد تلقيه الهزيمة السابعة للموسم.