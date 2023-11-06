الزمالك يحسم موقفه من بيع فتوح لـ الاهلي

كشف أحمد سالم المتحدث الإعلامي باسم نادي الزمالك، موقفهم من بيع أحمد فتوح إلى النادي الاهلي، حال تلقيه عرضًا رسميًا في فترة الانتقالات المقبلة.

وقال سالم في تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس”:” أي إدارة جديدة مطالبة باتخاذ قرارات توضح موقفها تجاه اللاعبين، المبادئ لا يسمح بالتهاون بها في أي مرحلة “.

وأضاف:” في حال وصول عرض رسمي من النادي الاهلي، سيعقد مجلس الإدارة اجتماعًا للنظر في العروض المقدمة لضم اللاعب والتصويت بشأنها “.

وتابع:” قرار استبعاد اللاعبين من المباراة كان في إطار صلاحيات عبد الواحد السيد، وأن هناك علاقة تعاقدية تربط النادي باللاعبين حتى نهاية الموسم الحالي، التحويل للتحقيق ليس له علاقة بعرض اللاعبين البيع، وأن دور اللاعب هو احترام التعاقد القائم بينه وبين النادي “.

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وواصل:” الغرض الأول والأخير من قرار رحيل اللاعبين هو أن الزمالك لا يسمح بالتجاوز في حق النادي وهي مبادئ موجودة في أي نادي في مصر مثل الأهلي والإسماعيلي “.